Septembra je bilo na zagrebškem letališču 47 letalskih linij. Kot so pvoedali v upravljalcu letališča, bodo nekateri prevozniki v zimskem času skrčili število poletov. Fyldubai pa bo od decembra povezoval Zagreb in Dubai štirikrat tedensko, potem ko so konec septembra uvedli povezavo dvakrat tedensko. Večina novih povezav v zimskem voznem redu bo z letali irskega nizkocenovnega prevoznika Ryainair.

Ryanair o sedmih milijonih potnikov

Glavni izvršni direktor Rynaira Michael O'Leary je konec septembra na Hrvaškem napovedal, da bodo prihajajočo zimo Zagreb povezali s 24 mesti v 16 evropskih državah. V svoji bazi na zagrebškem letališču naj bi decembra imeli tri letala, naslednje poletje pa pet. V času do naslednje poletne sezone bodo ustavili polete proti hrvaškim obmorskim letališčem. Menijo, da lahko zgolj v Zagreb v naslednjih treh letih pripeljejo do sedem milijonov potnikov letno.

V upravljalcu letališča so povedali, da ima Ryanair svoje ocene in da jih ne komentirajo. Na navedbe hrvaških medijev, da se za prihod na zagrebško letališče zanimajo tudi drugi nizkocenovni letalski prevozniki, kot je madžarski Wizzair, so dejali, da ne želijo izpostavljati enega samega prevoznika. »Vsako leto smo v stiku z veliko prevozniki, da bi se skušali dogovoriti za nove povezave ali okrepiti število poletov na obstoječih poletih iz Zagreba,« so povedali in izpostavili, da so pogoji za sodelovanje z letalskimi prevozniki javno objavljeni in transparentni ter da ob tem ni nobene diskriminacije.

»Zahvaljujoč okrepljeni ponudbi cenejših poletov od prejšnjega poletja in segmentu potnikov, ki jim takšna ponudba ustreza, je naša projekcija, da bi do leta 2023 dosegli raven potniškega prometa, kot je bila pred pandemijo covida-19,« so dejali. V predkoronskem letu 2019 so imeli nekaj več kot 3,4 milijona potnikov, lani pa 924.823, so objavili na svoji spletni strani.