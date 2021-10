Uporabniki Facebooka, Instagrama in Whatsappa so v petek znova poročali o težavah pri dostopu do storitev. Te so trajale več ur. Šlo je za drugi tovrsten izpad ta teden. Vse omenjene aplikacije so v lasti družbe Facebook.

»Iskreno se opravičujemo vsem, ki v zadnjih urah niso mogli uporabiti naših produktov,« so sporočili iz Facebooka. Težavo so, kot so zatrdili, že odpravili.

Več kot šesturni izpad storitev Facebooka, Instagrama in Whatsapp v ponedeljek je razgalil odvisnost številnih uporabnikov od platform v lasti giganta iz Silicijeve doline. Kot so pojasnili takrat, je razlog za motnje tičal v spremembah konfiguracije na računalniški platformi.

Petkov izpad po navedbah podjetja ni povezan s ponedeljkovim.