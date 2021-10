Slovenski del Barcolane so prvič pripravili leta 2015 s petimi jadrnicami. V naslednjih letih je udeležba rasla do 42 posadk v cilju vse do lani, ko je bila tako kot osrednja tudi slovenska regata zaradi slabega vremena odpovedana.

Današnja regata v organizaciji društev TPK Sirena in SBVG se bo pričela ob 10. uri v Portorožu s ciljem v Trstu, kjer se bodo jadrnice zasidrale za nedeljsko regato Barcolane.

Na nedeljski regati bo zmago izpred dveh let branila slovenska jadrnica Way of Life z olimpijcem Gašperjem Vinčecem na čelu. Kot so izpostavili pri slovenski maksi jadrnici, bo ta nastopila z ambiciozno posadko, a z realističnimi pričakovanji.