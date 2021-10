Napaka čistilca

Vtis, da policija sama povzroči, da se nemir in simulirana agresija razvijeta v nerede in v realizirano agresijo, se je dalo dostikrat dobiti med izgredi na domačih nogometnih tekmah. »Ker potrebujejo vajo in jim je to najboljši trening,« mi je po dolgih letih ugibanja, čemu tako, pojasnil kompetenten človek. Torek popoldan ni dal vtisa treninga, ampak revijalne tekme za vrh EU, v kateri so bila primerljivo z otroškim veseljem nad igračo uporabljena malodane vsa možna policijska dognanja, paradigme in sredstva. Vprašanje je, v kolikšni meri je zadeve vodil (ali sovodil) notranji minister Hojs, ki je, kot pravijo nogometni viri, kot nogometaš igral tako imenovanega korektorja oziroma »čistilca«. Zadnjega. Človeka odgovornosti, ki ne sme narediti napake. A to, da ob tem, da v centru mesta vržeš rekordne količine solzivca, čutijo se pa do Parmove za Bežigradom, je težko kaj drugega kot napaka. Če ni, potem je slovenska nogometna reprezentanca že uvrščena na svetovno prvenstvo, pa kot vemo ni oziroma ima zgolj še teoretične možnosti.