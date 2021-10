HMD, ki izdeluje mobilnike pod znamko Nokia, je naredil preskok k izdelavi tabličnih računalnikov. K odločitvi so jih prepričali odlični prodajni rezultati tega segmenta zabavne elektronike v zadnjem letu. Izvršni direktor HMD Global Florian Seiche pravi, da se je v prvem letu po izbruhu epidemije povpraševanje po tablicah povzpelo za kar 53 odstotkov. Skok ni presenečenje. Deloma zaradi selitve dela in izobraževanja na dom, v veliki meri pa tudi zaradi večje gneče pred domačim televizijskim zaslonom. Kljub veliki rasti povpraševanja je trg tablic že močno nasičen, prevladuje pa predvsem Apple. Med androidnimi tablicami, ki ponujajo manj dodelano izkušnjo kot ipadi, še naprej kraljuje Samsung. Dobro se drži tudi Huawei, ki v segmentu tablic pravzaprav še najbolje prenese odsotnost Googlovih storitev (z izjemo Netflixa v največ SD-ločljivosti). Zanimiv postaja tudi Xiaomi. HMD želi svoj kos pogače s tablico nokia t20, ki bo v osnovni različici stala okoli 200 evrov, najti med cenovno ugodnejšo ponudbo.

Tablica nokia t20 je prva tablica znamke Nokia po letu 2014. Slednjo je tedaj razvilo še podjetje Nokia. Zanimivo je tudi, da je letošnje leto prvo prav po letu 2014, ko je prodaja tablic doživela letno rast. HMD-jeva tablica nokia t20 premore LCD-zaslon z diagonalo 26,4 centimetra (10,4 palca) z ločljivostjo 2K (2048x1080). Ohišje naprave je kovinsko, okoli zaslona pa je s fotografij videti kar zajetno obrobo. Poganja jo varčen, a glede zmogljivosti dokaj skromen procesor tiger t610 kitajskega podjetja Unisoc. Kupci bodo lahko izbirali med modeloma s 3 ali 4 GB delovnega spomina in 32 ali 64 GB prostora za shranjevanje. Oboje je ceni primerno zelo skromno, je pa prostor za shranjevanje mogoče dopolniti s spominsko kartico microSD.

Najbolj izstopajoča lastnost naprave je velikost baterije, ki znaša 8200 miliamperskih ur (mAh) in naj bi zadoščala za do 15 ur brskanja po spletu prek wifija, sedem ur konferenčnih klicev oziroma do 10 ur gledanja filmov. Na tablico je nameščen operacijski sistem android 11 z zagotovilom dveh let nadgradenj in treh let varnostnih popravkov. Na voljo pa je tudi v različici, ki bo poleg brezžične povezave podpirala še možnost 4G prenosa podatkov (z uporabo SIM-kartice). Za to različico bo treba odšteti okoli 240 evrov.

Na papirju podjetje z napravo nagovarja predvsem manj zahtevne uporabnike, ostaja pa tudi veliko vprašanje, ali se ni okno za tovrstne izdelke vmes tudi že zaprlo. Vsaj ponekod po svetu, kjer se je epidemija medtem tudi že umirila, s tem pa so bili v veliki meri odpravljeni tudi pogoji, ki so spodbudili preporod prodaje tablic.