Shatner je namreč znan po svoji fasciniranosti nad vesoljem tudi v resničnem življenju, ne samo iz igranih serij in filmov iz franšize Zvezdne steze, čeprav ga je ta najbolj proslavila. Kapitana Jamesa T. Kirka je v Zvezdnih stezah igral v 60. letih prejšnjega stoletja, nato pa smo ga lahko videli še v sedmih filmih iz sveta Zvezdnih stez. Tu pa se njegovo raziskovanje vesolja ni končalo, saj je tudi izvršni producent in voditelj oddaje The UnXplained na televiziji The History Channel, ki raziskuje nepojasnjene pojave, tudi vesoljce. »O vesolju sem doslej slišal že veliko in se zahvaljujem za možnost, da ga vidim na lastne oči. Kakšen čudež!« je o sodelovanju z Blue Originom v izjavi za medije sporočil Shatner. Z Zemlje bo poletel 12. oktobra v plovilu The New Shepard NS-18, na 11-minutnem potovanju pa se bo dvignil nad karmanovo črto, ki velja za mejo med Zemljo in vesoljem.