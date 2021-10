Distopični triler z elementi grozljivke, ki ga je v kritiki razslojene družbe mogoče primerjati tudi z južnokorejskim oskarjevcem, filmom Parazit, v ideji ni zelo izviren, je pa zato izvirno, kako prepleta različne teme in žanre. Zgodba o obupno revnih, ki se v smrtni igri borijo za visoko denarno nagrado, ob tem pa skrbijo za užitek superbogatih, ki njihov boj spremljajo prek velikih televizijskih zaslonov, pa je, kot rečeno, pritegnila tudi Jeffa Bezosa. Ta je pohvalil Netflixovo ekipo in napovedal, da si bo serijo ogledal tudi sam. »Reed Hastings, Ted Sarandos in ekipa Netflixa zelo pogosto zadenejo. Njihova mednarodna strategija ni lahka, a je uspešna zaradi njih. Impresivno in navdihujoče,« je zapisal Bezos na družbenih omrežjih in dodal, da komaj čaka, da si pogleda serijo. S tem pa spodbudil na stotine komentarjev, v katerih uporabniki družabnih omrežij na njegov račun (z razlogom) zbijajo šale, kako bo svojo igro Squid Game Bezos za lastno zabavo organiziral tudi sam. Po možnosti kar v vesolju.