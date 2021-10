Tujec v mojem mestu: Odločilno je bilo nedeljsko kosilo

Andrew Berlet se je pred štirinajstimi leti preselil iz Združenih držav Amerike v Evropo. S šestmesečnim sinom Liamom in soprogo Beti ter kupom prtljage so z letalom prileteli v Slovenijo in začeli novo poglavje v življenju. V kraju Rogatec. Kje, strela, so našli ta kraj?