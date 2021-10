Zadnja pika: Rezervni šofer

Mediji, fejsbuki, instagrami, tviterji, gostilniški debatni krožki, teniški partnerji v odmoru med dvema igrama, upokojenci v vrsti za brezplačno vozovnico za mestni promet… vse to so forumi, polni debat o razlogih za torkovo uporabo prisilnih sredstev. Zakaj je policija proti sprehajalcem in protestnikom uporabila tisti groteskni kamion z vaserkanonom na strehi; zakaj je po ulicah najlepšega mesta na svetu po huligansko in prav nevzgojeno odmetavala pločevinke s solzivcem, kot da bi neotesanci ne vedeli, da pločevinke sodijo v rumeno obrobljeno odprtino na koših za ločeno zbiranje odpadkov; zakaj se je prav v središču mesta odločila preizkušati gumijaste naboje. Kljub pisanosti prej omenjenih forumov so zaključki bolj ali manj enaki in se gibljejo od ugotovitve, da je »policija morala vzpostaviti red, pri tem pa so dovoljena vsa sredstva«, do ugotovitve, »da je čezmerno nasilje organov prisile neposredna posledica podreditve policije desnosučni politiki na oblasti«. No, nekaj v tem smislu…