Reportaža iz Leningradca: V Srcu Jezusovem so volili komuniste

Ko so zadnjo nedeljo v septembru Nemci volili poslance v zvezni parlament in so se meščani Berlina na referendumu odločili za podržavljenje največjih nepremičninskih podjetij zaradi vse hujše stanovanjske stiske v mestu, se je v avstrijskem Gradcu rojevalo veliko presenečenje. Tamkajšnji komunisti so ob volitvah svetnikov v mestni svet in s tem tako rekoč tudi bodočega župana ali županje dobili skoraj 29 odstotkov volilnih glasov in s tem za tri odstotne točke prehiteli Ljudsko stranko, ki je mestu vladala doslej.