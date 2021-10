Zadetek v polno

Očitno je torej projekt za mestno življenje zadetek v polno. Kdorkoli je imel pred 12 leti, ko je bil objavljen natečaj za obnovo Cukrarne, tako videnje propadajočega poslopja, je moral biti resničen vizionar. »Živo se še spomnim obupa ob pogledu na obstoječe načrte – stropne višine od 2,10 metra do 2,20 metra, etaže, pregrajene na polovici oken, opečnata stena v izredno slabem stanju. Kaj sploh lahko narediš? Najbolje bi bilo vse skupaj zbrisati! To je vse za stran!« je tedanje občutke v reviji Outsider opisoval Boris Matić, eden izmed arhitektov biroja Scapelab, ki je projektiral Cukrarno. »Od obstoječega stanja, ki ni ponujalo nobene prostorske prednosti, do praznega parterja in programa galerije je bila dolga pot. Program Cukrarne v natečajni nalogi ni bil predpisan, niti ni bil zahtevan s strani investitorja. Sami smo se odločili predlagati dejavnost, ki se nam je zdela smiselna. Minilo je nekaj let, da so MOL in ostali deležniki podprli naš predlog.«

V resnici ni pomembno, koliko let je minilo od tedaj, ko se je začela razvijati zgodba revitalizacije tovarne sladkorja. Bolj pomembno je, kakšno simbolno funkcijo ima prostor ta hip. Ta pa močno presega okvire mestne četrti in celo prestolnice.

Če pri Cukrarni pogledamo čez cesto, tam namreč vidimo kompleks starih vojašnic. Nad njim drži roko država, ki tudi načrtuje obnovo, s tem pa se sedanji vladi precej mudi. V severno krilo vojašnice bi namreč radi naselili Muzej slovenske osamosvojitve, ker je to po mnenju vlade nujna kulturna investicija, češ da nas »k njegovi ustanovitvi zavezuje plebiscit o samostojnosti iz leta 1990, kjer se je 95 odstotkov prebivalcev takratne socialistične republike odločilo, da želijo živeti v samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji«. Za obnovo stare vojašnice imajo tudi že rezervirana proračunska sredstva, tri milijone letos, štiri prihodnje leto, javno naročilo za obnovitvena dela naj bi bilo oddano v začetku prihodnjega leta, dela pa končana že do konca prihodnjega leta. Tako nam je že zdaj jasno, da obnova vojašnice ne bo arhitekturni presežek, temveč prej politično skrpucalo, ki bo služilo potešitvi partikularne ambicije trenutne državne oblasti.