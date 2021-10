Po letih nadlegovanja japonskih rumenih medijev in številnih dvomov, ali je Komuro res primeren ženin za kraljično, se bo tako njuna kalvarija, ki ji mnogi pripisujejo vzporednice z življenjskimi stranpotmi britanskega kraljevega para Harryja in Megan, vendarle srečno zaključila. Odkar so leta 2017 razkrili njuno zvezo, je bil par pod nenehnim drobnogledom japonskih medijev. Sporno je bilo, da je Komurova mati sina vzgojila sama. Očitali so ji tudi dolgove pri bivšem zaročencu in to, da je z izposojenim denarjem sinu plačala šolanje. Vse to je bilo za rumeni tisk razlog, da 30-letni Komuro, ki v New Yorku dela kot odvetnik, za princeso Mako ni primeren partner. Prav zaradi tega so že za leta 2018 načrtovano poroko morali prestaviti. Toda pritisk tabloidov na zaljubljenca ni pojenjal. Zadnja velika afera kraljevega para je bila, da si je Komuro pustil rasti lase, dolgo pričesko pa si je zvezal v čop. Za dele japonske družbe, v kateri veliko šteje pojavnost, je bil to še en znak neprimernosti Komura za poroko z nečakinjo cesarja Naruhita. Zaradi vseh medijskih napadov je princesa zbolela za posttravmatsko stresno motnjo. To sicer ni prvi tovrsten primer v japonski kraljevi družini, saj je že njena teta, cesarica Masako, zaradi pritiska, da mora roditi moškega potomca, zapadla v podobne zdravstvene težave. Toda princesa Mako bo čez dva tedna lažje zadihala. Kot velevajo pravila dvora, se bo morala zaradi poroke z nemodrokrvnežem odpovedati vsem dvornim pravicam in nazivu. Glede na naporna leta ji to ne bo težko. Nenazadnje je že osem žensk iz kraljeve družine po drugi svetovni vojni storilo enako in polno zaživelo kot navadne smrtnice. Da Mako res želi prerezati popkovino s cesarskim dvorom, kaže tudi to, da se bo odpovedala milijonu evrov dvorne odpravnine, ki naj bi članom kraljeve družine olajšal prehod v status navadnih občanov. Po poroki bo s svojim soprogom živela daleč stran od japonskih tabloidov – v New Yorku.