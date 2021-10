Škotu so po treningu ukradli teniške copate, ki jih je pustil pod najetim avtomobilom pred hotelom, da bi se čez noč prezračili. Težava pa je bila v tem, da Murray svoj poročni prstan vedno pripne na vezalke.

Kot je zmagovalec treh turnirjev za veliki slam sporočil prek Instagrama, se je zjutraj vrnil, vendar športnih copat ni bilo nikjer več. Prav tako tudi ne prstana.

»Lepo bi bilo, če bi to delili in mi pomagali najti poročni prstan,« je 34-letni zvezdnik zaprosil za pomoč in očitno se je njegova poteza obrestovala, saj je oboje s pomočjo družbenih omrežij, Instagrama in Twitterja, dobil nazaj.

Kot je danes objavil preko Instagrama, se je v videoposnetku najprej zahvalil vsem, ki so mu pomagali iskati športne copate, povedal, da je opravil nekaj pogovorov s hotelsko varnostno službo, nato pa pokazal, da je športne copate s prstanom na vezalkah dobil nazaj.

»Ali bi mi verjeli? Še vedno smrdijo, ampak imam jih nazaj, poročni prstan je nazaj in pri ženi sem spet dobro zapisan. Gremo!« je pojasnil škotski zvezdnik.