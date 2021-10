Jasno z Andrejem Velkavrhom: Vremenski dialog

V časih, kakršni so, postaja vreme skoraj edina tema pogovorov, ki nas ne bo povsem razdelila na dva goreče nasprotujoča si tabora. Pa še tu bi se to dalo, če bi se potrudili. Sicer pa ne vem, od kod toliko nestrpnosti do drugačnega mnenja. Kdaj se bomo naučili, da ljudje nimamo vedno enakih mnenj in da s tem ni nič narobe, tudi če se vsak zavzema za svoje? Nismo pa sposobni resnično poslušati in slišati drugih, ampak samo čakamo, kdaj bomo lahko drugim povedali svoje. In ko govori drugi, ne poslušamo, ampak razmišljamo, kaj bomo mi povedali.