Smrtonosna past za mlade ženske

Pandemija covida-19 je smrtno nevarna. Soočanje z njo mora biti premišljeno, načrtno in previdno, da zaščitni ukrepi ne povzročijo nepotrebne škode. To ni visoko strokovno spoznanje iz specialnih učbenikov epidemiologov. Preprosto navodilo bi moralo biti jasno vsakomur, še posebej državnemu vodstvu. Če ga vlada Janeza Janše in ministrstvo za zdravje razumeta, ga načrtno ignorirata.