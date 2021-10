Globalne težave z dobavo elektronskih delov oziroma polprevodnikov so prizadele tudi slovensko avtomobilsko industrijo. V Revozu jo čutijo že vse leto. Tako so doslej imeli že 73 nedelovnih dni, kar pomeni 40 odstotkov predvidene proizvodnje, pravi Nevenka Bašek Zildžović iz Revozove službe za komuniciranje in javne zadeve.

Proizvodni trakovi, s katerih sicer ob delovnih dneh pride 640 avtomobilov na dan, bodo spet obstali v ponedeljek in torek. Nato naj bi tri dni delali. Kako bo po 18. oktobru, še ni povsem jasno. »Za zdaj je v načrtu, da bosta zadnja dva tedna v mesecu v celoti delovna. Je pa težko z gotovostjo kar koli napovedovati, saj se lahko stvari zelo hitro spremenijo,« dodaja glavni Revozov sindikalist Slavko Pungeršič.

Revoz: Po dveh koronskih letih tisoč zaposlenih manj V Revozu se na tovrstne razmere prilagajajo na več načinov. Nedelovne dni določijo za celotno tovarno ali pa dela samo ena izmena. »V začetku smo situacijo reševali z dopusti in neproizvodnimi dnevi, ki so plačani stoodstotno. V skladu s socialnim sporazumom namreč vsak delavec na leto prejme dvanajst dodatnih 'dni za fleksibilnost'. Če jih ne bi izrabili, bi jih dobili konec leta stoodstotno plačane. A seveda smo jih letos že davno porabili,« pojasnjuje Pungeršič. Ob nedelovnih dneh tako zdaj delavci dobijo odločbo o čakanju na delo doma, za kar jim pripada 80 odstotkov plače. »Trenutno še ne moremo napovedati, kako se bodo razmere razvijale do konca leta. Kriznim razmeram se prilagajamo iz tedna v teden, včasih se kakšna sprememba napove celo v nekaj dneh,« dodaja Bašek-Zildžovićeva. Novomeška tovarna je lani spomladi s treh prešla na dve izmeni s postopno ukinitvijo nočne izmene. Tako trenutno delajo v dveh izmenah. Od začetka epidemije do letošnje jeseni se je tako zmanjšalo tudi število zaposlenih – s 3400 na 2400 na račun agencijskih delavcev, delavcev za določen čas in predčasnega upokojevanja, pojasnjuje Pungeršič.

Adria Mobil: Preusmeritev k rastočemu segmentu prikolic Težave z dobavo baznih vozil močno občuti tudi novomeška Adria Mobil, zlasti pri proizvodnji avtodomov in vanov. Manjši obseg proizvodnje na tem programu bodo »v največji možni meri« kompenzirali s povečevanjem obsega proizvodnje počitniških prikolic. Povpraševanje po njih narašča, prav tako naročila, pravijo v Adrii Mobilu. »Zato bomo na tej proizvodni liniji v kratkem uvedli dvoizmensko delo ter prerazporedili del zaposlenih iz proizvodnje vanov in avtodomov,« pojasnjujejo v Adrii Mobilu. »Tudi na drugih proizvodnih linijah – liniji luksuznih prikolic in integriranih avtodomov – bomo povečevali obseg proizvodnje, kar nam prav tako omogoča povečan obseg naročil ter tudi ustrezna oskrba proizvodnega procesa na teh programih.« Organizacijo dela bodo prilagajali individualno po posameznih sektorjih, poleg prerazporeditev bodo nastalo situacijo reševali tudi s prerazporejanjem delovnega časa ter izrabo ur letnega dopusta. V Adrii Mobilu tako ohranjajo zaposlenost in ljudi ne pošiljajo na čakanje. »So pa razmere zelo negotove, spremembe se dogajajo vsak dan,« dodajajo.