Konec oktobra bo kot nalašč za jesenske užitke, kratkočasenje v izbrani družbi, aktivnosti, ki telesu in duši povrnejo svežo energijo ter razvajanje brbončic. Odločite se za odmerek sveže energije po svoji meri in dolgi zimski dnevi, ki sledijo, bodo tako zagotovo minili v bolj vedrem in zdravem duhu.

Nepozabna pohodniška in kolesarska doživetja Zelena narava, kristalno čisto jezero in lepote Triglavskega narodnega parka. To še zdaleč niso edini privilegiji gorenjskega dragulja Bohinja. Resda stari pregovor pravi, da ima tam dež mlade, a to ne ustavi obiskovalcev, da ene najlepših oaz v Alpah ne bi ohranili v trajnem spominu. Jesenske radosti si lahko pričarate z vožnjo z ladjico po jezeru, ogledom slapu Savica, pohodom okrog jezera, vožnjo z gondolo na Vogel ali vzponom na katerega od bližnjih vršacev. Zagotovo vas bodo navdušili tudi kolesarski izleti z običajnimi ali električnimi kolesi, nikar pa ne izpustite niti ogleda korit Mostnice in doline Voje, ki so med najbolj obiskanimi naravnimi znamenitostmi v Bohinju. Na poti skozi sotesko in vse do idiličnega slapu Voje boste občudovali kristalno čisto vodo in drzno oblikovane skale ter uživali v pestrem rastlinskem in živalskem svetu. Naš namig: nikar se ne odrecite postanku in izvrstni borovničevi piti v planinski koči na Vojah. Glamurja in velneške sprostitve s poudarkom na naravi boste deležni, če boste prespali v na novo zasnovanem hotelu Bohinj v središču Ribčevega Laza, le nekaj korakov stran od Bohinjskega jezera.

Vznemirljivi pohodi z zgodovinskim pečatom Vsi, ki smo jo že obiskali, dobro vemo, da je Soriška planina ena najlepših slovenskih planin. Na meji med Primorsko in Gorenjsko je vselej prijetno vzdušje – tako pozimi, ko se tam mudijo smučarji, sankači in tekači na smučeh, kot v preostalem delu leta, ko si pobočja zelenih travnikov skupaj z govedom in ovcami na paši delijo pohodniki, nabiralci borovnic in gobarji. Rdeča nit obiska v tem času so pohodi po okoliških vrhovih (Lajnar, Slatnik, Možic, Baško sedlo), kolesarske ture, ogledi ostankov vojaških objektov Alpskega zidu iz časa rapalske meje, panoramska vožnja z dvosedežnico Lajnar in jadralno padalstvo. Na tromeji med Bohinjsko in Selško dolino ter Baško grapo pa boste na svoj račun prišli sladokusci. Gospodarica novega penziona Lajnar Polona Golija skupaj s svojo ekipo gostom streže tradicionalne jedi, pripravljene na sodoben način: od idrijskih žlikrofov, ajdovih krapov, jedi na žlico, domačih mesnin, bohinjske zaseke in bohinjskih sirov do čokoladnega sufleja in drugih modernejših sladic. V prihodnjih dneh se v neposredni bližini penziona obeta odprtje dveh glampinških hišk, novembra pa bodo gostitelji na Soriški planini nastanitvene objekte za mesec dni zaprli in se v miru pripravili na zimsko sezono.

Jesenska doživetja med vinogradi V občini Miren - Kostanjevica na stičišču Vipavske doline in Krasa je bilo v minulih tednih zaradi trgatve še posebno pestro. Gospodar Radovan Kavčič v vasici Lipa, ki se razprostira pod Trsteljem ob lokalni cesti Komen–Kostanjevica in kjer rad obiskovalce pogosti s svojim izvrstnim teranom, pravi, da je trgatev tako garanje kot veselo jesensko druženje: »Veste, to za nas vinogradnike še zdaleč ni praznik, ampak muka. Potrebna je dobra organizacija, pripraviti je treba ogromno stvari, da vse poteka, kot je treba. Angažirati je treba veliko ljudi in se prilagajati vremenu.« Pa vendar je zdaj, ko je grozdje večinoma pobrano, vzdušje tam spet bolj ležerno, Kraška vinska cesta, ki povezuje številne ponudnike kraških dobrot in se razprostira nad Tržaškim zalivom, pa bo priljubljena tudi v prihodnjih tednih. Območje Vipavske doline in Krasa je tudi pogost cilj pohodnikov in kolesarjev, raziskovalcev podzemnih jam, v goste pa med drugimi vabijo še pomnik miru na Cerju, mirenski grad, srednjeveška vasica Štanjel, številne turistične kmetije, vinske pokušine in gostoljubni domačini.

Po svež zrak in imenitne grižljaje, tudi michelinovske Ne le tisti, ki nas mikajo osvajanje vrhov – pohodniški in kolesarski podvigi, na Jezerskem se dobro počutijo tudi ljubitelji neokrnjene narave, miru in gurmani. Sproščujoči sprehodi sredi zelenih travnikov ali okrog Planšarskega jezera obiskovalca ene najmanjših in najlepših občin na severu naše države vselej napolnijo s svežo energijo in pristnim gorskim zrakom. To pa je tudi odlično ogrevanje za delo prebujenih brbončic. Od letošnjega septembra se namreč Jezersko ponaša tudi z vpisom v znameniti Michelinov vodnik. Priznanje Michelinov krožnik si je prikuhala restavracija v Vili Planinka oziroma njen mladi chef Blaž Derlink. Goste rad razvaja z dobrotami iz krajevnih sestavin, ideje zanje pa se mu najpogosteje porodijo med jutranjim obiskom gozda ali travnika. Izvrstno boste jedli tudi v gostišču Planšarsko jezero, tradicionalne pastirske jedi pa lahko okusite ob obisku turistične kmetije Šenkova domačija, kjer vas bo poleg pristnega gostoljubja navdušila tudi 500-letna zgodovina stavbe, ki je pravi kulturni spomenik. Ljubitelji savne in masaž že nestrpno pričakujemo tudi dan, ko bo na Jezerskem zrasla butična velneška oaza, za katero že potekajo gradbene priprave in bo stala na območju nekdanjega hotela Kazina.