Planiranje družinskih počitnic, sploh če so interesi družinskih članov zelo različni, so lahko precej naporni. Zato je iskanje cilja, ki bo ustrezal vsem, včasih silno težavno. Pa vendar, kot pravijo v Moravskih Toplicah, lahko v Prekmurju poskrbijo za vse; tako za sproščanje v termalnih vrelcih in velneško ponudbo kot za kolesarske izzive.

K štorkljam na obisk (8 km) Spoznajte življenje na pomurski ravnici ter prostrana, skrbno obdelana polja in značilne obcestne vasice. V Martjancih si lahko v cerkvi sv. Martina ogledate najstarejši avtoportret v evropski slikarski umetnosti, v bližini pa najdete tudi štorkljino gnezdo.

Pot užitka (42 km) Za Pot užitka velja latinski izrek »Carpe diem!« (Užij dan!), saj vam bo 42 km dolga kolesarska pot popestrila dan ter ga spremenila v užitek in sprostitev. Namenjena je razvajanju celotne družine ali skupine prijateljev na prijetnem celodnevnem kolesarskem izletu. Kolesarska dogodivščina se začne v Murski Soboti, od koder najprej odkolesarite do Markišavcev, kjer boste navdušeni vsi ljubitelji domačih mesnih dobrot. Priporočamo obisk šunkarne, kjer so znani kot zaščitniki blagovne znamke Diši po Prekmurju. Od tam kolesarite naprej do Polane, kjer priporočamo kulinarično razvajanje v znanem bližnjem gostišču, ki ga ne morete zgrešiti, saj tam gnezdijo štorklje. Mimo Černelavcev vas pot pripelje v vas Krog, do reke Mure. Vožnjo nadaljujte do Bakovcev, kjer se lahko popeljete z brodom ali si privoščite oddih ob Muri, lahko pa se tudi okrepčate v tradicionalni domači gostilni. Nato kolesarite naprej do Rakičana, do letališča. Pogumnejši lahko izberete prav posebno doživetje in si pokrajino ogledate s ptičje perspektive. Pot nadaljujte do mogočnega dvorca s konjušnico, kjer je na voljo tudi ježa. Dvorec obdaja dobro ohranjen angleški park, ki je prava sprostitev za telo in duha. Po počitku pot nadaljujte proti Noršincem in naprej do Tešanovcev, kjer se lahko prepustite čokoladnim okusom v prav posebni čokoladnici. Nato se odpeljite do turističnega kraja Moravske Toplice. Obiščite tamkajšnji TIC – kolesarsko info točko; tam boste prejeli vse informacije, ki vas bodo zanimale. Če se boste odločili za sprostitev, so pravi naslov bližnje terme, kjer se lahko razvajate ob kopanju v termalni vodi ali pa se prepustite uživanju v velnesu. Priporočamo tudi obisk evangeličanske cerkve v središču vasi. Po kolesarski poti se odpravite naprej do Martjancev in si v gotski cerkvici oglejte freske Janeza Akvile. Pot se zaključi v Murski Soboti.

Nimam časa in ne volje (6 km) Varna ravninska pot, ki je speljana okrog term po predelu Čreta, nam predstavi turistični kraj in igrišče za golf, ki daje okolici poseben pečat. Na poti priporočamo počitek ob značilnem panonskem vodnjaku, imenovanem čiga, kjer lahko podoživite del preteklosti.

»Zacumprala si me« (29 km) Pot, ki so jo poimenovali Začarala si me, je pretežno ravninska, z enim vzponom in 2 km dolgim makadamskim odsekom. V Lončarski vasi v Filovcih vas bodo najprej prevzele stare cimprane hiše in lončarska obrt. Nato se prepustite čarom znamenitega Bukovniškega jezera. V preteklosti je pritegnilo viteze iz reda templjarjev, ki so bili znani tudi kot alkimisti. Ob jezeru se v bližini kapelice sv. Vida skrivajo bioenergijske točke: govorimo o energijsko najmočnejšem območju v Evropi. Poskusite vodo iz Vidovega izvira, ki po izročilu povrne tudi vid.

Rotunda (35 m) Srednja, pa vendar nekoliko težja pot, ki jo lahko prevozi tudi vsak priložnostni kolesar, se prav tako začne v Moravskih Toplicah. Vso pot boste deležni prekrasnih razgledov. Po vzponu na Vučjo Gomilo vas čaka spust do romantične rotunde v Selu. Gradnjo rotunde sv. Nikolaja, okrogle romanske cerkvice iz prve polovice 13. stoletja, so sprva pripisovali skrivnostnim templjarjem. Kasneje se je izkazalo, da so jo zgradili križniki. Vse, ki ste željni novih odkritij, čaka v Prosenjakovcih razvalina dvorca Matzenau iz 19. stoletja.

Slatka pout (41 km) Iz Moravskih Toplic se lahko podate tudi na sladko pot. To je najtežja, vendar tudi »najslajša« pot. Nastala je na pobudo domiselnih domačinov iz okolice. Predstavila vam bo imenitne rokodelce, ki vlagajo veliko ljubezni v svoje sladke izdelke in tako ohranjajo tukajšnjo dediščino. Poskusite sladke izdelke medičarstva v Ratkovcih, ali pa si oglejte čebelnjak ter čebelarjevo zbirko v Ivanjševcih in tako spoznajte svet čebel. Z obiskom potočnega mlina v Berkovcih se vrnite v čase naših dedov. Ob poti je več objektov kulturne dediščine, ki so vredni ogleda.

In če niste za na kolo? Potem vam priporočamo, da si znamenitosti ogledati bodisi z električnimi kolesi (verjemite – lažje in hitreje, prav tako si jih lahko sposodite pri TIC) ali z avtom. Le slabih 10 km od Moravskih toplic je kraj Dobrovnik, ki je zanimiv predvsem zaradi tamkajšnjega rastlinjaka orhidej in tropskega vrta. Mlin na Muri v vasi Ižakovci je ena najbolj prepoznavnih in obiskanih znamenitosti Prekmurja, obiščete pa lahko tudi Babičev mlin v vasi Veržej. Morda pa se povzpnete na 53 m visok razgledni stolp Vinarium Lendava.