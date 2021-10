Ste se že odločili, kje boste preživeli krompirjeve počitnice z otroki? Kajti počitnice z njimi se nikakor ne morejo primerjati s tistimi, ki ste jih nekoč preživljali v dvoje. Predvsem zahtevajo veliko več potrpljenja in prilagajanja, hkrati pa tudi planiranja vsakodnevnih aktivnosti. In prav zato je morda Rogla kot družinski cilj primerna za jesenske počitnice, podaljšan konec tedna ali dnevni izlet.

Med pohodniškimi potmi, ki so primerno označene, lahko izberete pot do Lovrenških jezer (12 km), do slapa Šumnik (6 km) ali do akumulacijskega jezera Jezerc. Pot do Črnega jezera poteka po ravnem in je zato primerna tudi za manjše otroke in starejše.

Pot med krošnjami dreves Zadnja med postavljenimi atrakcijami, a ne zadnja na Rogli je pot, speljana med krošnjami dreves, ki so jo za javnost odprli pred dvema letoma. Gre za 1034 metrov dolgo pot, speljano med krošnjami dreves, ki poteka do 20 metrov nad tlemi. Med potjo se lahko ustavite na adrenalinskih in poučnih postojankah, za konec pa se povzpnete na 37 metrov visok razgledni stolp. Tisti bolj pogumni se lahko z vrha stolpa spustite po 60 metrov dolgem toboganu (doplačilo 2 evra). Vstopnina je 10 evrov za odraslo osebo, za družinsko vstopnico pa boste odšteli 25 evrov (2 odrasla + 2 otroka do 14. leta).

Adrenalinsko sankališče Zlodejevo Za družinski oddih, mogoče zadnji skupni, se boste najstniku zagotovo oddolžili z adrenalinskim spustom po zimsko-letnem sankališču Zlodejevo. Po 1360 m dolgi progi se lahko zapeljete v dvoje ali sami. Sani so narejene tako, da lahko z ročico hitrost vožnje upravljate sami, nikakor pa ne boste presegli hitrosti 40 km/h. Vožnja je popolnoma varna in primerna za otroke od 4. leta starosti. Za posamezno vožnjo je treba za odraslo osebo odšteti 8 evrov in 6 evrov za otroka.

Razgledni stolp Razgledni stolp na Rogli je stal že leta 1934. Bil je lesen, nasledil pa ga je današnji 30-metrski stolp iz jeklene konstrukcije, postavljen leta 1956. Od hotela Planja do stolpa, ki stoji na manjši jasi, vodi lahka pohodna pot, dolga 2km. Pohodniško pot lahko nadaljujete nazaj do hotela Planja ali naprej do koče na Pesku. Ob jasnih dneh se s stolpa odpre razgled prek večjega dela Slovenije. Vidi se celo vrhove hribovij na jugozahodni meji Slovenije.

Škratova učna pot Na Rogli pa niso pozabili niti na najmlajše obiskovalce, ki jih skupaj z družino vabijo, da obiščejo Škratovo učno pot. S pomočjo informacijskih tabel boste dobili veliko poučnih informacij o klimi, rastlinah in živalih, za konec pa se okrepčali še v koči na Jurgovem. Ker je pot dolga okoli 4 km, je primerna tudi za mlajše otroke. Ne pozabite pa kupiti lesene tablice; za 5 evrov je dostopna na recepciji hotela Planja, na sankališču Zlodejevo, v baru Uniorček in pri Kolesarsko-pohodniškem centru Rogla, na njej pa bodo otroci lahko zbirali prislužene štampiljke. Na koncu Škratove učne poti si lahko ogledate še lesene skulpture na temo flore in favne na Rogli in širšem Pohorju.

Pohorska vasica Ob Uniorčku vas bo pričakala lesena vasica, ki nosi zgodbo življenja in dela pristnih Pohorcev. Vsaka od 9 pohorskih hišk družini pohorsko zgodbo razširi prek simpatične igre, ki pa ni samo neskončno zabavna, temveč mlade možgančke tudi spodbuja k aktivnemu delovanju. Igrala v hiškah je izdelal slovenski proizvajalec iz slovenskega lesa. V gozdarjevi koči čaka mladega pomočnika labirint pohorskega gozda. V babičini črni kuhinji bo stari in betežni ženici še kako prav prišel dodaten par rok. Tudi godci so dobrodušni in zmeraj pripravljeni na hec s svojimi obiskovalci. V pastirjevi postojanki pa bodo otroci skupaj s pastirjem pomagali poiskati izgubljene živali in vzpostaviti red v živalskem blodnjaku. V zeliščarjevi uti prav tako čakajo zanimive naloge, na obisku pri mlinarju pa bodo otroci od blizu spoznali, kakšen mehanizem poganja mlin. Sledi še ogled hleva in kovačnice, v cerkvici pa lahko otroci pozvonijo na zvon, seveda ko ga najdejo. No, za nekaj zabave v vasi poskrbi nagajivi škrat. Za piko na i pa najbolj pogumne čaka še spust po otroški jeklenici. Ta je nameščena ob smučarski progi Košuta, le kakšnih 100 metrov od Bara Uniorček. V bližini Uniorčka vam v soboto in nedeljo pripravijo piknik na prostem kjer zadiši po slastnih jabolkih in hrenovkah.