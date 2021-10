Matthias Göritz: V nebesih dežuje (Litera, 2021)

Nemca Matthiasa Göritza smo pri nas doslej poznali predvsem kot prozaista – romani Sanjači in grešniki, Kratkotrajne sanje Jakoba Vossa in Parker – in prevajalca, v knjigi V nebesih dežuje pa se nam predstavlja kot pesnik. Za izbor in prevod njegove poezije iz štirih pesniških zbirk je poskrbel Aleš Šteger, gre pa za muzikalno in neposredno knjigo, ki vodi od eksistencialnih vprašanj do potovanja po svetu, med katerim se znajdemo pri kraji avtomobilov in na ekspediciji do južnega pola.