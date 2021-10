Slovenska nogometna reprezentanca v komuniciranju z mediji na daljavo že ves teden sporoča, da bo treba v zaključku kvalifikacij za svetovno prvenstvo zmagati na vseh štirih tekmah. Jutri zvečer bo v Valletti prvi odločilni preizkus proti Malti, ki je pred mesecem dni pustila zelo soliden vtis v Stožicah. Čvrsta zasedba iz Sredozemskega morja je v Ljubljani padla po dvomljivo dosojeni enajstmetrovki, ki jo je v gol za zmago pretvoril Sandi Lovrić.

Balkovec: Če se po eni tekmi lahko tako govori…

Malta igra na svojem stadionu bolje kot v gosteh in ravno v kvalifikacijah za Katar 2022 si je doma priigrala visoko zmago s 3:0 proti Cipru. »Dobro se pripravljamo in igrali bomo na zmago. Če bo Malta bolj napadalna, bomo imeli več prostora za preboj pred njihova vrata. Zagotovo si bomo ustvarili priložnosti in treba jih bo unovčiti,« pravi Jure Balkovec, ki na levem bočnem položaju po Bojanu Jokiću nima prav resne konkurence. Balkovca so očitno zbodle kritike o skromni podobi reprezentance, ki je septembra nasedla v Splitu in se močno oddaljila od mundiala. »Za tekmo s Hrvaško nimam protiargumentov, a če se po eni tekmi lahko tako govori, naj se govori. V celotnih kvalifikacijah nam ne morete očitati borbenosti, ki je samo proti Hrvaški ni bilo. Včasih je tudi tako, da kvalitetni nasprotnik poskrbi, da si videti slabo na igrišču. Ko se to zgodi, je samozavest vsako minuto slabša,« je povedal Balkovec.

Ker smo mediji zelo oddaljeni od reprezentančnega utripa v Kidričevem, je zelo malo uporabnih informacij o morebitnih spremembah, ki se obetajo za gostovanje na Malti. Centralni branilec Miha Blažič, ki je na zadnjih dveh tekmah malce krivično izpadel iz udarne postave, pravi, da je moštvo strnilo vrste in se iskreno pogovorilo o znanih težavah, ki sedanji rod pestijo že nekaj let. »Vsebina pogovorov naj ostane znotraj garderobe. Zavedamo se, da lahko igramo bolje in se bolj čvrsto zoperstavimo tudi takšnemu nasprotniku, kot je Hrvaška. Naredili bomo vse, da bo podobnih tekem, kot je bila v Splitu, čim manj. Reprezentanca ima kvaliteto in moramo jo pokazati na zadnjih štirih tekmah kvalifikacij. Oktobra proti Malti in Rusiji lahko osvojimo šest točk,« je dejal Miha Blažič.