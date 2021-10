Upravno sodišče je odpravilo dele odločb Inšpektorata RS za okolje in prostor iz leta 2018 in ministrstva za okolje in prostor iz leta 2019. Zadeva se v tem delu vrne v ponovni postopek prvostopenjskemu organu, je razvidno iz sodbe, ki jo je v torek prejel Zorman.

»Slovenia Eco resort se kot turistična destinacija že od začetka gradnje sooča z očitki o črni gradnji. Upravno sodišče je odločbe o črni gradnji odpravilo,« je zatrdil. Pri tem zavrača možnost, da bi šlo za zaporedno izvajanje strokovnih napak, temveč gre »za povsem druge interese«, je zapisal v obvestilu medijem.

V skladu z inšpekcijsko odločbo je moralo podjetje Palmieri ustaviti gradnjo lesenih koč ter kapelice in sporne objekte v turističnem naselju pod Veliko planino v roku 120 dni odstraniti. Raba objektov je bila prepovedana. Inšpektor je med drugim na podlagi ogledov trdil, da so objekti postavljeni na kmetijskem in gozdnem zemljišču, pri čemer so deli lesenih koč tudi betonirani točkovni temelji ter infrastrukturni vodi. Ministrstvo za okolje in prostor je kot drugostopenjski organ dodatno naložilo ukrep vzpostavitve zemljišča v prvotno stanje.