Cene plina v Evropi še naprej rastejo kljub poročilom, da so se začela testiranja plinovoda Severni tok 2. Tekom dneva so se na nizozemskem vozlišču TTF novembrske terminske pogodbe povzpele nad 1600 dolarjev (1386 evrov) za 1000 kubičnih metrov. Cene za megavatno uro so na borzi ICE narasle na 145,19 evra, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

»Zima je za vogalom, zato vladata panika in strah,« je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal analitik banke Commerzbank Carsten Fritsch. Visoke cene plina - tako kot nafte, ki je dosegla najvišje cene v zadnjih letih - so še okrepile svetovne skrbi zaradi inflacije.

Cene plina v Evropi in Združenem kraljestvu so se v sredo zvišale za več kot 25 odstotkov, predvsem zaradi povečanega povpraševanja pred zimo na severni polobli. Povpraševanje po plinu se je povečalo tudi v Aziji, posebno na Kitajskem. »Cene plina so dosegle nove najvišje cene, saj nezadostne količine zalog pred zimsko sezone povzročajo skrbi za novo rast inflacije in cen za potrošnike,« pa je povedal analitik podjetja XTB Walid Koudmani.