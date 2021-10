Z zbranim denarjem namerava koncern odplačati posojilo državne banke KfW v višini 375 milijonov evrov ter zmanjšati dolgove do drugih bank. »Z dokapitalizacijo bomo lahko storili velik korak naprej proti našemu cilju, da čim hitreje odplačamo državna posojila,« je dejal prvi mož koncerna Fritz Joussen.

Še vedno pa bo koncernu ostala na voljo kreditna linija KfW v višini nekaj nad tri milijarde evrov, da se bo lahko po potrebi odzival na nadaljnji razvoj dogodkov v zvezi s pandemijo covida-19, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Tui je že januarja povečal kapital za 500 milijonov evrov.

Največji delničar Aleksej Mordašov, ki ima v lasti 32 odstotkov družbe Tui, namerava pri dokapitalizaciji sodelovati, da bo tako obdržal svoj delež.

Zaupanje dopustnikov v evropske turistične cilje se vrača

Iz koncerna so danes tudi sporočili, da se zaupanje dopustnikov v evropske turistične cilje vrača. Za zimo 2021/22 načrtujejo, da bodo izvedli od 60 do 80 odstotkov običajnega programa. Priljubljeni cilji so Kanarski otoki, Španija, Egipt in Zelenortski otoki. Pri bolj oddaljenih ciljih pričakujejo počasnejše okrevanje.

Turistično panogo in letalske prevoznike je pandemija covida-19 še posebej močno prizadela. Da bo odplačala državno pomoč, je septembra dokapitalizacijo napovedala tudi nemška letalska družba Lufthansa.