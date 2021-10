Ravnatelj Elektrotehniške-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana Uroš Breskvar je ministrstvo zaprosil za soglasje za izvedbo pouka na daljavo, ki so ga na ministrstvu odobrili, so danes sporočili z ministrstva.

Ravnatelj je za STA potrdil, da bodo popoldanski pouk za dijake danes na srednji šoli izvajali na daljavo. Dijaki so v torek obtičali med množico protestnikov, ko so poskušali zapustiti šolo po končanem popoldanskem pouku. Zaradi protestov so bili ogroženi, je potrdil Breskvar, ki je poudaril, da želi dijakom zagotoviti varno izobraževanje.

Popoldanski pouk na srednji šoli sicer poteka zaradi prostorske stiske, s katero se srednja šola sooča zaradi ukrepov za omejevanje širjenja novega koronavirusa.

Breskvar je za STA potrdil, da se bo danes na daljavo izobraževalo šest oddelkov tretjih letnikov oziroma okoli 170 dijakov, ki bi sicer pouk spremljali v živo. O spremembi poteka pouka so bili po ravnateljevih besedah dijaki in njihovi starši pravočasno obveščeni.