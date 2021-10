Medtem ko je slovenska reprezentanca in večina preostalih z glavo povsem pri kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo, imajo štiri drugačne kratkoročne cilje. Od danes do nedelje se bodo namreč Italija, Španija, Belgija in Francija borile za drugi naslov prvaka v ligi narodov. Prva zmagovalka Portugalska ne bo branila lovorike, saj je v skupini 3 zaostala za Francijo. Polfinalna para sta Italija – Španija in Francija – Belgija.

Zaključni turnir lige narodov bo potekal v Italiji. Prvi bosta na delu danes ob 20.45 v Milanu na San Siru evropska prvakinja in Španija. Moštvi sta se nazadnje pomerili v polfinalu prvenstva stare celine julija, ko so po enajstmetrovkah zmago slavili Italijani. »Španija ima odlično ekipo. Naredili so nekaj sprememb, toda v zadnjih letih imajo ogromen bazen igralcev. Prenavljajo reprezentanco tako kot mi, in to delajo dobro,« meni italijanski selektor Roberto Mancini, ki je moral zaradi poškodb nekoliko spremeniti moštvo. Namesto Rafaela Toloia je v izbrani vrsti Davide Calabria, namesto Mattea Pessine pa Federico Di Marco. »Mi in Italijani sledimo podobni poti glede tega, da v reprezentanco vnašamo dodatno energijo z mladimi igralci. Italija je na vrhuncu. Zasluženo je dobila evropsko prvenstvo. Kar 38 tekem je neporažena, toda kot pravi naš psiholog, z vsakim dnem je bližje porazu. Za nas bo gotovo dodatna motivacija premagati evropske prvake, ki so po igri sicer kar podobni nam,« pravi španski selektor Luis Enrique.

V drugem polfinalu si bosta jutri ob 20.45 v Torinu stali nasproti Francija in Belgija. Galski petelini so Belgijce ugnali v polfinalu svetovnega prvenstva 2018, nato pa prišli do naslova prvaka. »To bo fantastična tekma, toda kogar koli bi dobili na žrebu, bi bila to velika tekma v tekmovanju, ki je bilo že do zdaj za nas uspešno,« je dejal selektor Belgije Roberto Martinez. Njegov nasprotnik na klopi Francije Didier Deschamps se kot nekdanji igralec Juventusa veseli, da bo tekma v Torinu. »Igrali bomo na stadionu, ki ga dobro poznam in kjer imam veliko prijateljev in znancev. Zagotovo bo izjemna tekma, upam tudi, da bo čim več gledalcev. Vse smo dali od sebe, da smo se iz težke skupine prebili do sem. Hočemo ta pokal. V preteklosti sta bila na voljo dva naslova z evropskim in svetovnim prvenstvom. Zdaj so z ligo narodov trije in želimo tudi tega,« je jasen Deschamps.

Tekma za tretje mesto bo v soboto ob 15. uri v Torinu, finale pa isti dan v Milanu ob 20.45.