Mislim svoje mesto: Težko je biti bog

Dodana vrednost znanstvene fantastike je v tem, da nam med vrsticami sporoča (neprijetne) resnice o času, v katerem živimo. Tudi če se dogaja v drugi časovni ali celo prostorski razsežnosti, nekaj ostaja enako: človek in zmogljivosti njegovega uma. Ne glede na ves napredek, na misleče stroje in samoleteča letala, še vedno s(m)o tu ljudje s svojimi muhami, hibami in zablodami.