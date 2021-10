Nogometni klub Koper je enostransko pretrgal pogodbo s športnim direktorjem Boškom Županovićem, ki se je odzval z novico, da bo zoper klub vložil tožbo. Upravni odbor kluba je namreč že 2. julija sprejel sklep o odpovedi pogodbe z enomesečnim odpovednim rokom. »Klubu ne želim nič slabega, nočem obračunavati z njim ali mu škodovati. Nekaj težav imam s stališči upravnega odbora, saj nasprotujem odločitvam, ki jih je sprejel. Brutalno in podlo je prekršil sklenjene pogodbe. Z vsemi mogočimi pravnimi sredstvi se bom boril proti krivici. Ne samo zaradi zaščite svojih interesov in dostojanstva, ampak tudi zaradi prihodnosti kluba,« je dejal Boško Županović, ki je pred novinarje stopil v družbi odvetnika Mirana Kosa. Ta je dejal, da je Nogometno zvezo Slovenije opozoril na dejanja kluba in možnost izgube tekmovalne licence. Koprski klub je namreč v postopku organizacijskega preoblikovanja, bil naj bi upraviteljsko podobno voden, kot je Olimpija.

Jedro spora izhaja iz enostranske odpovedi pogodbe o poslovnem sodelovanju in pogodbe o delu športnega direktorja, pri čemer je zanimivo, da je Županović prepričan, da po pogodbi o poslovnem sodelovanju katera koli pogodba, sklenjena v klubu brez njegove odobritve, ni veljavna. Koprčani so s sedaj že nekdanjim športnim direktorjem oziroma njegovim podjetjem Delona začeli sodelovati že v obdobju prisilne poravnave kluba leta 2016, ko so od Milana Mandarića odkupili za slab milijon evrov terjatev in postali največji upnik kluba z Obale. Zanimivo, da Županović predčasno prekinjeno pogodbo, ki bi sicer veljala do leta 2023, zato vrednoti še za milijon več, in sicer na dva milijona evrov. Kot glavnega krivca za vse težave je izpostavil nekdanjega športnega direktorja Mladena Rudonjo, domnevno naj bi si njegovo jezo nakopal, ker naj ga na eni od tekem ni pustil na sedeže VIP. »Ko sem ga nasledil in od njega prevzel vajeti športnega direktorja, sem našel tudi dokumentacijo in se soočil z določenimi postopki, škodljivimi za klub, ki bi lahko bili usodni za njegovo izključitev. In kdor dela v škodo kluba, ne more biti član kluba VIP,« je še dejal 46-letni Županović in poudaril, da je nogometni klub Koper poskušal pozvati k morebitnemu dogovoru o sporazumni prekinitvi sodelovanja, a so na Bonifiki takemu predlogu nasprotovali, pa čeprav bi v tem primeru Županović zahteval nižjo odpravnino in tudi izplačilo na obroke. maš