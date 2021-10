Medicinski paternalizem lahko boli

Odnosi. Včasih preprosti, včasih zapleteni. Včasih nas osrečujejo in prinašajo zadovoljstvo, so pa tudi vzrok nejevolje in slabega razpoloženja. Odnos se pravzaprav razvija v prostoru med dvema osebama. Od njiju je odvisno, ali bosta prostor, ki ju povezuje, napolnili z »dobrim« ali s »slabim«. Enako pravilo velja za odnose, ki jih med seboj ustvarjajo bolniki in zdravstveno osebje.