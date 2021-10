Razstava v NUK Kartografski zakladi slovenskega ozemlja: Popotniki, ki so risali naše meje

Kartografski zakladi slovenskega ozemlja so v NUK poimenovali butično razstavo izbranih zemljevidov, ki so nastajali med 16. stoletjem, ko naše ozemlje izrisujejo še bolj ohlapno, in 19. stoletjem, ko so že mnogo preciznejši. Ne prikazujejo pa le krajev, mest, cest in gora, temveč odsevajo tudi duha takratne družbe.