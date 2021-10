Nogometna reprezentanca po septembrskem razočaranju nima več popravnega izpita. Vsaka od naslednjih štirih jesenskih tekem bo ključnega pomena. Upanje na čudežni preboj v dodatne kvalifikacije za svetovno prvenstvo v Katarju ohranja le serija zmag z osvojenimi dvanajstimi točkami. Oktober prinaša petkovo gostovanje na Malti, v ponedeljek pa v Maribor prihaja Rusija, ki ima na Ljudski vrt grenke spomine. Pred več kot desetimi leti je zborna komanda ravno pod Pohorjem zakockala pot v Južno Afriko, Slovenija pa se je tedaj zadnjič uvrstila na veliko tekmovanje.

Verbič bo Kekov adut za Katar

Selektor Matjaž Kek je po visokem porazu v Splitu napovedal spremembe. Reprezentanca se je iz idiličnega zavetja na Brdu pri Kranju po šestih letih vrnila v Kidričevo, kjer je bila prvi dan daleč od oči medijev, saj v nasprotju s prakso nismo dobili vabila nogometne zveze za obisk treninga. Izbrana vrsta po polomu v Splitu očitno potrebuje mir in izolacijo od javnosti, saj se je treba v garderobi o marsičem pogovoriti. Reprezentančni utrip je na daljavo prek aplikacije zoom izmeril Benjamin Verbič, ki v kvalifikacijah za Katar sploh še ni igral. Zaradi poškodbe kolena in težav z mišico se je v državno selekcijo vrnil po enajstih mesecih premora. »V tem času sem bil največji navijač reprezentance. Videl sem nekaj zelo dobrih tekem, po gostovanju v Splitu pa sem se počutil tako, kot da bi tudi sam izgubil tekmo. Zazreti se moramo vase in tudi sebi dokazati, da imamo pravi značaj.«

Verbič bo Kekov adut za zaključek kvalifikacij. Selektor računa nanj in pravi, da je igralec, ki zna »zakuriti«. Kaj pa Verbič, ki v Dinamu iz Kijeva veliko trenira in manj igra, pričakuje od oktobrskega paketa dveh tekem v dresu reprezentance? »Slovenija lahko uspe samo takrat, ko diha kot eno. Igrati bo treba bolj agresivno in odločno. Malte nikakor ne gre podcenjevati, saj je v naši skupini že osvajala točke. Čeprav sem imel dolgotrajen boj s poškodbo, sem dobro pripravljen. Za menoj je najtežje obdobje v karieri. Hodil sem iz države v državo k različnim fizioterapevtom in naposled je poškodba postala preteklost. Selektorju Keku bom poskušal odgovoriti z dobro igro.«