Cesta skozi Tuhinjsko dolino zaprta

Zaradi obnove države ceste na odseku Kamnik–Ločica bo med 5. in 18. oktobrom 2021 za prvo fazo (pred odcepom za naselje Kostanj do hišne številke Laze v Tuhinju 5) in med 16. in 29. oktobrom 2021 za drugo fazo (od uvoza za Liplje do zaključka prelaza Kozjak proti Špitaliču) veljal skozi Tuhinjsko dolino popolnoma nov vozni režim. Kot so sporočili iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, se bodo dela izvajala pod popolno zaporo državne ceste, in sicer predvidoma med 8. in 16. uro.