Namesto z gondolo na vrh Vitranca z novo štirisedežnico

V Kranjski Gori se začenjajo dela za gradnjo nove štirisedežnice na vrh Vitranca. Kranjskogorski žičničarji so namreč načrte, da bi do vrha speljali gondolo, opustili. Za to, da bi jo lahko uporabljali tudi smučarji, pa bi morali razširiti tudi smučarsko progo.