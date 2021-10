Kot je ob razglasitvi nagrajencev utemeljila žirija za Nobelove nagrade, gre za »prelomno odkritje«. Letošnja dobitnika Nobelove nagrade sta omogočila razumeti, kako lahko toplota, mraz in mehanska sila sprožijo živčne impulze, ki omogočajo zaznavanje in prilagajanje svetu, so med drugim utemeljili.

Z objavo letošnjega dobitnika Nobelove nagrade za medicino se je začel teden objave letošnjih Nobelovih nagrajencev. V torek sledi objava letošnjega Nobelovega nagrajenca za fiziko, v dnevih kasneje sledijo kemija, književnost in mir. V ponedeljek sledi še razglasitev Nobelove nagrade za ekonomijo.

Nagrade bodo tradicionalno podelili 10. decembra.