Marc Marquez je na VN Amerik dosegel drugo zmago v sezoni, obenem pa je nadaljeval vladavino v Austinu, kjer je tokrat dobil sedmo od osmih dirk, kolikor so jih tu izvedli od leta 2013. »Moj načrt je uspel v popolnosti. Želel sem dobro startati in biti hiter v prvem ovinku ter nato prvih treh krogih. Ko so se gume unesle, sem začel pritiskati in delati razliko. Tokrat smo na odru za zmagovalce zadovoljni prav vsi,« je po zmagi dejal nasmejani Marc Marquez.

Bagnaia, ki je v soboto osvojil najboljšo startno mesto in je pred tem dobil zadnji dve dirki, je tokrat šele v zadnjih krogih prišel do stopničk, potem ko je prehitel Španca Jorgeja Martina (Ducati Pramac). Skupno je v seštevku sezone na vrhu ostal Quartararo, ki ima zdaj 254 točk in priložnost, da na naslednji dirki 24. oktobra za VN Emilije - Romanje v Misanu že slavi naslov svetovnega prvaka. Bagnaia namreč zdaj spet zaostaja nekoliko več (202).