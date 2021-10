65-letna Beti je danes v odlični kondiciji

Metliška Beti, nekoč vodilna proizvajalka spodnjega perila in kopalk v Jugoslaviji, praznuje 65 let obstoja. Danes podjetje velja za vodilnega proizvajalca barvane preje v Evropi, njegovi kupci so Nike, Hugo Boss, Prada in druge priznane svetovne znamke. Občina je ob tem infrastrukturno uredila industrijsko cono Beti, kjer uspešno posluje že sedem podjetij.