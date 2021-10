Nogometaši kranjskega Triglava so vsaj začasno spet sami na vrhu lestvice 2. slovenske lige, potem ko so na gostovanju v 10. krogu v gosteh premagali velenjski klub Rudar z 1:0. Edini gol je v 50. minuti z lepim strelom z 20 metrov dosegel Mark Čeh. »Za nami je ena izmed težjih tekem. Začeli smo jo malce slabše in nasprotniku pustili preveč prostora za priložnosti. A kmalu smo se vrnili v igro tako, kot znamo, in v drugem polčasu zadeli nasprotnikovo mrežo ter tekmo pripeljali do konca brez preobratov. Še enkrat nam je uspelo zadržati nedotaknjeno mrežo, kar je še ena pozitivna stvar,« je po uspehu povedal vratar Luka Čadež. Triglav ima 25 točk, tri več od Gorice, ki ima še tekmo v dobrem, saj je bila njihova tekma z Dekani zaradi številnih okužb igralcev z novim koronavirusom prestavljena na kasnejši termin.

Na drugih tekmah sta se Dob in Fužinar razšla z 1:1, Drava je doma izgubila proti Brežicam z 2:4, ki so tudi po zaslugi hat-tricka Nejca Gradišarja dosegle prvo zmago sezone, Primorje in Bilje so igrali 2:2, Krško pa je doma s 3:4 izgubilo proti Rogaški. Pri slednji je Alen Krajnc prav tako dosegel kar tri zadetke. Že v petek so nogometaši Nafte 1903 premagali Ilirijo 1911 z 2:1, Beltinci in Krka pa so se v edinem nedeljskem obračunu razšli z remijem 1:1.

2. SNL, 10. krog: Beltinci Klima Tratnjek – Krka 1:1 (0:1, Marič 68; Huč 13/11m), Roltek Dob – Fužinar Vzajemci 1:1 (0:0, Horvat 74; Petrovič 79/11m), Drava – Brežice 1919 Terme Čatež 2:4 (1:1, Bozgo 29, Drevenšek 76: Gradišar 24, 48, 57, Gorenc 91), Primorje – Vitanest Bilje 2:2 (0:1, Čakš 47, J. Kodermac 69; Breganti 6, M. Žižmond 59), Krško – Rogaška 3:4 (1:2, Tiganj 6, Bošković 57, Regvar 69; Krajnc 31, 36, 54, Andjelić 83/11m), Rudar Velenje – Triglav 0:1 (0:0, Čeh 50), Nafta 1903 – Ilirija 1911 2:1 (2:0, Vinko 5, Csaba 19; Đajić 47), Jadran Dekani – Gorica prestavljeno.