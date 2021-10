V dvanajstem krogu prve nogometne lige ni bilo ekipe, ki bi se razveselila zmage. Vseh pet tekem se je namreč končalo z delitvijo točk, od tega na treh obračunih ni bilo zadetkov. Po tretjini prvenstva ima Koper točko prednosti pred Bravom, ki slovi po najboljši obrambi v ligi.

Najmanj priljubljen izid v Spodnji Šiški med Bravom in Muro je za odtenek bolj zadovoljil ljubljanskega trenerja Dejana Grabića. Čeprav se mreži nista zatresli, so navijači videli obračun z veliko ritma in kontakta. »Pričakovali smo, da bodo imeli Prekmurci po gostovanju pri Tottenhamu več psiholoških nihanj, a so bili odlični tako kot naši igralci. Obe ekipi sta bili disciplinirani in ni bilo veliko prostora za ustvarjalnost. V drugem polčasu sem dobil občutek, da bi lahko bolj pritisnili, a ni bilo zadnje podaje, da bi prebili obrambo tekmeca,« je komentiral Dejan Grabić. Njegov Bravo je hit začetka sezone in po tretjini prvenstva se bori za prvaka. »Sploh se ne oziramo na lestvico, ampak želimo predvsem izboljšati igro. Smo čvrsti in tako se osvaja prvenstva,« je dodal Grabić. Junak tekme v Šiški je postal vratar Renato Josipović, ki na Hrvaškem velja za najboljšega čuvaja mreže iz letnika 2001. Ljubljansko mrežo je že na četrti tekmi zapored ohranil nedotaknjeno. »Odlično je nadomestil Igorja Vekića. Na premieri proti Taboru še ni bil tako odločen, sedaj pa dokazuje, zakaj je tako cenjen v domovini,« je še pristavil Grabić. Bravo je pred stadionom predstavil nov klubski avtobus, ki bo različne selekcije prevažal na tekme v gosteh.

Državna prvakinja Mura ohranja konkurenčno podobo, čeprav že vso sezono igra v napornem ritmu dveh tekem na teden. Trener Ante Šimundža je tudi proti Bravu občutno posegel v zamenjave v udarni enajsterici in bil zadovoljen z uspešno reakcijo nogometašev po visokem porazu v Londonu. »Z mentalnega vidika smo odigrali odlično tekmo in nevtralizirali Bravo na zahtevnem igrišču, kjer je težko zmagati. Če njihov vratar ne bi bil tako razpoložen, bi se lahko končalo tudi drugače. Imamo širok kader z več kot dvajsetimi igralci in vsi se želijo dokazovati,« je dejal Ante Šimundža, ki se je zelo razveselil dvotedenskega reprezentančnega premora. V Fazaneriji prihaja čas za počitek nosilcev igre in celjenje poškodb, ki se kopičijo. Šimundža ne zganja panike, ker je Mura šele na petem mestu v prvi ligi: »Imamo priključek z vrhom, kar je pomembno. Igramo v treh različnih tekmovanjih, med katerimi je Evropa zelo specifična. Gremo iz tekme v tekmo. Ko bo konec jesenskega dela, bomo potegnili črto.«