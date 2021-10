Kamere na sondi so posnele črno-bele fotografije Merkurja, ki se mu je približala na oddaljenost okoli 200 kilometrov. Ker so nastale na nočni strani planeta, sicer pogoji za fotografiranje niso bili idealni, posnetki pa so nastali na oddaljenosti okoli 1000 kilometrov, so sporočili z ESA.

Na njih je del severne poloble Merkurja. Vidni so veliki kraterji in območje, ki ga je pred milijardami let zalila lava.

V okviru misije bo sicer sonda, ki nosi ime po italijanskem matematiku in inženirju Giuseppeju Colombu, še dvakrat letela blizu Merkurja. V vesolje jo je pred tremi leti ponesla raketa Ariane 5.

»Merkur je planet, poln skrivnosti,« je takrat dejal eden od vodilnih sodelujočih znanstvenikov Johannes Benkhoff. Ta najmanjši planet v našem Osončju je po njegovih besedah težko raziskovati zaradi njegove bližine Soncu.