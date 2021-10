Ford je v tem tednu sporočil, da bodo zgradili štiri nove tovarne za proizvodnjo električnih vozil in baterij. S tem bodo do leta 2025 ustvarili 11.000 novih delovnih mest.

Skupaj z južnokorejskim partnerjem SK Innovation bo Ford tovarne zgradil v Kentuckyju in Tennesseeju. Ameriški proizvajalec avtomobilov bo investiral sedem milijard dolarjev, medtem ko bo SK Innovation prispeval 4,4 milijarde.

Po trditvah Forda bo to največji, najnaprednejši in najučinkovitejši kompleks proizvodnje avtomobilov v njihovi 118-letni zgodovini. Prepričani so, da bodo s tem prešli v ospredje pri prehodu na izdelavo električnih vozil v državi.

»Ta investicija podpira dolgoletni načrt podjetja pri oblikovanju obnovljivega ameriškega proizvodnega ekosistema in pospeševanju doseganja cilja ogljične nevtralnosti, ki so jo podprli strokovnjaki v skladu s pariškim podnebnim sporazumom,« so zapisali pri Fordu.

V podjetju, kjer se trenutno soočajo z velikim povpraševanjem po električnih modelih, pričakujejo, da bo do leta 2030 okoli 40 odstotkov proizvodnje njihovih vozil električnih.

Fordova investicija v električna vozila naj bi po poročanju AFP pomagala tudi ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu in njegovi demokratski strani. Ta teden bo namreč kongres glasoval o njihovem načrtu bilijonske investicije v infrastrukturo.

Demokrati podpirajo zeleno gospodarstvo in ukrepe v boju proti klimatskim spremembam. Izvirni infrastrukturni načrt naj bi tako predvideval izgradnjo državnega električnega polnilnega sistema, v katerem bi bilo do leta 2030 500.000 polnilnih postaj, 20 odstotkov slavnih ameriških rumenih šolskih avtobusov pa naj bi bilo prav tako električnih.