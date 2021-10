Na 50. prvenstvenem večnem derbiju od sezone 2009/10, ko se je "nova Olimpija" prebila v prvo ligo, se je bitka kljub nekaj lepim priložnostim končala brez gola, kar je 22. remi v teh dvobojih in že peti zaporedni v Ljudskem vrtu.

Maribor na derbijsko zmago čaka od konca septembra 2019

Olimpija je ob tem neporažena že na osmih zadnjih derbijih, medtem ko Maribor na derbijsko zmago čaka od konca septembra 2019 (v Ljudskem vrtu celo od novembra 2017). Obe ekipi pa sta zadržali svoji mesti na prvenstveni lestvici, Ljubljančani so tretji, Mariborčani pa četrti.

Mariborčani so morali nastopiti brez nekaterih svojih igralcev, toda predvsem Olimpija je tekmo začela precej oslabljena, saj sta zaradi kazni manjkala njena najboljša igralca sezone Mustafa Nukić in Almedin Ziljkić, obenem pa ni bilo niti dvakratnega strelca s prvega sezonskega derbija, branilca Antonia Delamee Mlinarja.

Gostujoči trener Savo Milošević, čigar prihodnost na ljubljanski je pod vprašajem zaradi prodaje kluba, ki naj bi jo uradno dokončali sredi oktobra, je tako moral precej spremeniti zasedbo in ta je bila uvodoma v podrejenem položaju, saj so domači imeli pobudo v igri in prišli do treh strelov v prvih 24. minutah, najnevarnejši pa je bil poskus Marka Alvirja v 16., ko je z volejem malce z desne strani zadel oddaljeno vratnico.

Potem ko je v 36. Ognjen Mudrinski slabo zadel žogo in precej zgrešil ljubljanska vrata, pa je v 43. minuti prvič na tekmi zagrozila Olimpija, z glavo je iz bližine poskusil Lamine Tall, izkazal pa se je Ažbe Jug.

Njegov ljubljanski kolega Nejc Vidmar je v drugem polčasu prvič resno posredoval v 49. minuti, ko je streljal Nino Žugelj, Jug pa je bil znova na preizkušnji v 58. minuti, ko je močno sprožil Dino Špehar.

Pozneje se je dogajanje v lepo zapolnjenem Ljudskem vrtu, kar zadeva priložnosti umirilo, ekipi sta bili kar previdni v enakovrednem boju, v 86. minuti pa je imel zaključno žogico Vid Koderman, toda njegov strel iz neposredne bližine je Vidmar ustavil.

Že v četrti minuti sodniškega dodatka pa je bila Olimpija pred zmago, najprej je poskusil Aldair Djalo, Jug je žogo odbil do Talla, ki pa je povsem neoviran žogo poslal čez gol.