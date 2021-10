Dvoboj je trajal uro in osem minut, Slovenka in Hrvatica pa sta izkoristili le dve od osmih priložnosti za odvzem servisa. Tekmici sta bili nekoliko uspešnejši in v brejk pretvorili štiri od desetih priložnosti. V prvem nizu je Američankama zadoščal en odvzem servisa, v drugem pa sta dosegli tri, enega več od njunih tekmic, in se prebili v finale.