Organizatorji 104. dirke po Emiliji so pripravili 195 slikovitih kilometrov za jesensko klasiko, na kateri je že leta 2019 slavil slovenski as Primož Roglič. Nekdanji smučarski skakalec je bil v vlogi favoritov tudi danes, med njimi pa je bil tudi Tadej Pogačar. Oba slovenska šampiona sta se dirke lotila z namenom, da preverita formo pred zadnjim spomenikom sezone – po Lombardiji – ki bo na sporedu prihodnji konec tedna.

Že kot po tradiciji, se je dirka po Emiliji odločila na zahtevnem 1,8 kilometrov dolgem klancu San Luca v Bologni. Kolesarji so se kar štirikrat morali povzpeti nanj. Povprečni naklon klanca znaša več kot 10 odstotkov, večkrat pa se klanec postavi več kot 15-odstotkov pokonci. V zadnjem krogu je v ospredju ostala peterica kolesarjev, ki so se udarili za prestižno zmago. V vodilni skupini ni bilo Tadeja Pogačarja, zato pa je bil tam Primož Roglič, ki je še enkrat več dokazal, da je mojster zahtevnih zaključkov.

31-letnik je zadnje dva kilometra dirke odpeljal taktično popolno. Pripravljen je imel odgovor na vsak napad. Sprva je z njim poskušal Britanec Adam Yates (Ineos Grenadiers), a Roglič na najstrmejšem delu klanca ni imel težav z odgovorom. Nekaj metrov je tam zaostal Belgijec Remco Evenepoel (Deceunicq Quick-Step). Ob taktiziranju kolesarjev, ki so ostali povsem v ospredju, se je Evenepoel uspel še enkrat priključiti vodilni četverici in jih je 500 metrov pred ciljem hotel presenetiti, ko se je v sprintu odpeljal mimo vodilnih. Roglič je odgovoril silovito, se je odpeljal za Belgijcem, ki je nato popustil. Slovenski as ni več sedel na sedež svojega kolesa, sprintal je vse do ciljne črte, kjer se je razveselil svoje že 59. zmage v karieri. Slovenskemu kolesarskemu špampionu se je najbolj približal Portugalec Joao Almeida (Deceunicq Quick-Step), tretji pa je bil Kandčan Michael Woods (Israel Start-Up Nations).