uji potniki, ki prispejo v Slovenijo, a v državi ne prenočijo, lahko pridejo na enodnevni obisk ali pa našo državo le prečkajo, so pojasnili na statističnem uradu. Aprila in maja je bil delež tujih tranzitnih potnikov večji kot septembra in oktobra lani, delež enodnevnih obiskovalcev pa je bil približno enak.

Največ tujih potnikov je v dveh spomladanskih mesecev vstopilo v Slovenijo na območju nekdanje meje z Madžarsko, najmanj pa na meji s Hrvaško. Po drugi strani je Slovenijo največ tujih potnikov zapustilo na meji s Hrvaško. Na območju nekdanje meje z Italijo so prevladovali dnevni migranti.

Med tujimi potniki v Sloveniji so zaradi pandemije covida-19 še vedno prevladovali tisti iz evropskih držav, predvsem so bili to prebivalci Hrvaške (21 odstotkov), Bosne in Hercegovine (19 odstotkov), Nemčije (16 odstotkov), Avstrije in Italije.

Največ tranzitnih potnikov je v Slovenijo pripotovalo iz Bosne in Hercegovine ter Nemčije, enodnevni obiskovalci pa so bili po podatkih statistikov večinoma prebivalci Italije in Hrvaške.

Od denarja, ki so ga tuji potniki porabili med obiskom v Sloveniji, so ga 70 odstotkov porabili za prevoz, 18 odstotkov za nakupovanje, osem odstotkov pa tudi za nakup hrane in pijače.

Posamezni tuji potnik je v Sloveniji zapravil povprečno 28 evrov. Evro manj so potrošili tuji tranzitni potniki. Višje dnevne izdatke od tega povprečja so imeli tranzitniki iz Italije in Nemčije.

Enodnevni obiskovalci so v Sloveniji potrošili približno 66 evrov na osebo, kar je 20 evrov na osebo več kot v jesenskem obdobju prejšnjega leta. Od teh so največ denarja porabili prebivalci Italije in Avstrije.