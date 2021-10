Tik pred derbijem z Mariborom se v Olimpiji dogajajo tektonski premiki. Milan Mandarić se po letu 2015 tokrat resnično umika s predsedniškega položaja kluba, s katerim je osvojil dva naslova državnih prvakov in tri lovorike v pokalu NZS. Ambicije 83-letnega Mandarića so bile ob prevzemu kluba mnogo višje, a je okoli sebe izbiral napačne ljudi, ki so gledali predvsem na lastno korist.

Nepregledna prodaja kluba

Po zanesljivih informacijah je 74-odstotni delež podjetja FC Olimpija prodan novemu lastniku iz Nemčije Adamu Deliusu, ki se na Bavarskem ukvarja z nepremičninskimi posli. Za vstop v Olimpijo je Delius odštel pet milijonov evrov. Večino je namenil za poplačilo dolgov, zaradi katerih se je klub znašel pod drobnogledom finančnega sektorja Uefe, dva milijona evrov pa je iztržil Mandarić. Pred šestimi leti je Olimpijo kupil za dvakrat več denarja od poslovneža z južnim sadjem Izeta Rastoderja. Končni iztržek je veliko manjši od Mandarićevih pričakovanj, ki so segala do desetih milijonov evrov. Poleti je zagotovil, da bo v Ljubljani ostal vsaj še eno sezono, a si je premislil že pred zaključkom jesenskega dela prvenstva. Iz Olimpije odhaja utrujen od viharnega dogajanja, ki je zaznamovalo njegov mandat, v katerem je brezkompromisno zamenjal trinajst trenerjev in ostal brez želenega uspeha na mednarodnem prizorišču.

Mandarić se je z novim lastnikom Deliusom že minulo zimo dogovarjal za prevzem kluba, a je posel po zapletenih pogajanjih neslavno padel v vodo. Z obeh strani so v medijih padale težke besede in v Olimpiji so celo zapisali, da je šlo za »prevarantsko zgodbo«. Deset mesecev kasneje je saga o prodaji ljubljanskega kluba dobila odmeven preobrat, o katerem kroži zelo malo uradnih informacij. Klub se je skorajda v celoti zavil v molk, Milan Mandarić pa je iz Združenih držav Amerike skopo sporočil, da postopek prodaje kluba teče po dogovorjenih načrtih in rokih. Po naših informacijah je bil skrajni rok za plačilo kupnine 30. september, ko je bil denar tudi nakazan na bančni račun. »Kupec je do sedaj pokazal maksimalno resnost v svoji nameri, da prevzame klub. Pričakujem, da bomo sredi oktobra, takoj po moji vrnitvi iz ZDA, izvedli skupščino, na kateri bomo formalno potrdili zaključek posla,« je sporočil Mandarić.

Ob tako pomembnem trenutku, kot je zamenjava predsednika in lastnika Olimpije, je moteča nepreglednost posla, saj nihče od akterjev ni stopil pred medije, da bi pojasnil ozadja in načrte za prihodnost. V javnosti je zakrožilo, da se v Stožicah obeta velika čistka, in zelo verjetno je, da bo trener Savo Milošević v naslednjih dneh zamenjan ne glede na rezultat derbija v Ljudskem vrtu. »Odkar sem prišel v Olimpijo, sem že petkrat slišal, da Milan Mandarić odhaja. Sedaj se o tem znova govori pred derbijem, ki je za nas zelo pomemben, in prav je, da se osredotočimo samo na tekmo,« je že v četrtek komentiral Savo Milošević.