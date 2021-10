Če na kaj, potem so lahko nogometaši Mure po 2. krogu konferenčne lige ponosni, da so trenerja Tottenhama Nuna Espirita Santosa prisilili, da je za zmago na zelenico poslal najboljše može. Sobočani so namreč na začetku drugega polčasa znižali rezultat na 1:2, portugalski trener pa ni želel tvegati. V mreži slovenskega prvaka je na koncu eksplodirala petarda.

Kazalo je, da se za Muro obeta dolg četrtkov večer. Tottenham je povedel hitro, saj je že v 3. minuti najstrožjo kazen realiziral Dele Alli. Nekaj minut kasneje je bilo že 2:0, uspešen je bil Giovani Lo Celso. Tottenham je dominiral še naprej, a je gostom uspelo ustaviti nalet nasprotnika. Ko pa je na začetku drugega polčasa po kotu z izjemno lepim strelom iz prve zadel Žiga Kous, je za Santosa vrag vzel šalo. V igro je hitro poslal Harryja Kana, Heunga Mina Sona in Lucasa Mouro. Učinek je bil viden nemudoma, saj je Kane do konca obračuna zabil trikrat in postavil končni izid 5:1.

»To je druga kakovostna raven, moramo biti realni in to priznati. Pri 2:1 je njihov trener Nuno Espirito Santos videl, da bi lahko bili mogoče nevarni iz kakšne prekinitve. Zato je reagiral in v igro poslal udarne igralce, tisti trije igralci so naredili razliko. Bomo pa zagotovo odnesli nekaj izkušenj s te tekme. Tudi slabši začetek je pač posledica tega, da fantje na takšni ravni še niso igrali,« je po tekmi dejal povedal trener Mure Ante Šimundža.

Konferenčna liga, 2. krog, skupina G: Tottenham – Mura 5:1 (2:0, Alli 4/11m, Lo Celso 8, Kane 68, 77, 88; Kous 52), Vitesse – Rennes 1:2 (1:0, Wittek 30; Guirassy 54/11m, Sulemana 70), vrstni red: Tottenham in Rennes po 4, Vitesse 3, Mura 0.