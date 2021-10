Iva Kovač, umetniška vodja Mesta žensk: Med feministično mislijo in umetniškimi praksami

Danes se začenja festival Mesto žensk, ki v svojo 27. edicijo vstopa z novo umetniško vodjo. Tejo Reba je po šestih letih nasledila Iva Kovač, vizualna umetnica in kuratorka z Reke. Pred prihodom na Metelkovo 6 je izkušnje nabirala kot vodja galerij PM in SIZ, bedela je nad reško umetniško organizacijo Građanke svom gradu, kjer je ustanovila tudi GSG Časopis za suvremena umjetnička i društvena zbivanja. Kulturno dogajanje v Ljubljani spremlja že od študentskih let, njena slovenščina pa je nekoliko štajersko obarvana; prva leta osnovne šole je obiskovala v Mariboru, kjer so bili nekaj časa zaposleni njeni starši.