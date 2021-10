Dekle z imenom Katja in tisoči brez imena

Dekle pri dvajsetih, z imenom Katja, je umrlo zaradi zapleta po cepljenju s cepivom Janssen. Da gre za zaplet cepljenja, je tako zanesljivo, da so to sporočili tudi tisti strokovni komentatorji, ki so pri svojih izjavah običajno zelo zadržani.