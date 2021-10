Husonova se je uprla temu, da bi po ozemlju njenega plemena v provinci Britanska Kolumbija napeljali plinovod (Coastal GasLink Pipeline), po katerem bi plin iz skrilavca pripeljali na obale Pacifika. Ob tem je Husonova prisotnim novinarjem dejala, naj vladi v Ottawi sporočijo, da domorodnim ljudstvom ne more vzeti še več zemlje. »Mi mirno protestiramo, nismo nasilni, nikomur nočemo storiti nič žalega, hočem pa, da nas vzamete resno in razumete, da branimo to zemljo za naše otroke in vnuke,« je povedala. Husonova, ki je po izobrazbi diplomirana ekonomistka, se je pred desetimi leti preselila v brunarico na teritoriju njenega ljudstva v Talbeetskwa ob reki Morice. »Chief Howilhkat«, kot jo imenujejo rojaki, je na tem območju soustanovila tabor, imenovan Unist’ot’en-Camp, in koordinira njegove dejavnosti, da bi dosegla nedotakljivost teritorija svojega ljudstva. Doslej jim načrtovane gradnje plinovoda vseeno še ni uspelo preprečiti. Ta teden je Husonova za svoj pogum in vztrajnost prejela tako imenovano alternativno Nobelovo nagrado (Right Livelihood Award). Ob tem je dejala, da je njen cilj usmeriti pozornost javnosti na krivice, ki se dogajajo v Kanadi, kjer vlada domorodna ljudstva sili v to, da zapustijo svojo zemljo in jo prepustijo industriji.