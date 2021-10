»Ne, hvala, gospod premier, ne bom izkoristil te priložnosti,« se je na to ponudbo odzval Pajka, »noben voznik se ne bo preselil za tri mesece, zato, da bodo Britanci lahko praznovali božič, kot so vajeni.« Delovna viza, ki jo ponuja Johnson, naj bi se namreč iztekla prav na božični večer. Ocenjuje se, da v Veliki Britaniji trenutno primanjkuje okoli 100.000 voznikov tovornjakov, kar povzroča velike težave v dobavnih verigah ne samo goriv, temveč tudi hrane in drugih dobrin. Otok je zaradi omejitev za tuje delojemalce v okviru brexita zapustilo 25.000 vzhodnoevropskih voznikov tovornjakov. Večina se jih je vrnila v svojo domovino, med njimi tudi Jacek Rembokowski, ki tovornjak vozi že 25 let. »Takrat je vladala velika negotovost glede tega, kako nas bodo obravnavali po brexitu, kaj bo brexit pomenil za industrijo in ali bodo tuji vozniki tovornjakov še vedno dobrodošli. Zato sem dal odpoved in se vrnil domov, zdaj vozim le še na Poljskem,« je povedal za agencijo Reuters. Ne glede na to, da jim Johnson ponuja 4000 funtov mesečne plače, je tudi Pajka mnenja, da ta denar ne odtehta stresa kratkoročne selitve na otok, kot tudi ne ločenosti od družin in nevarnosti, ki na voznike pretijo v Calaisu ali Dunkirku, kjer se skušajo na tovornjake vkrcati begunci ter na ta način prečkati Rokavski preliv.